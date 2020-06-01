المباشرة بتنفيذ مستشفى ميداني بسعة 130 سريراً لمرضى كورونا في البياع

2020/06/01 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت الملاكات الهندسية والفنية في محافظة بغداد، تنفيذ مستشفى ميداني بسعة 130 سريرا في منطقة البياع، لاستقبال مرضى فيروس كورونا.وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه “استنادا لتوجيهات ومقررات خلية الازمة المشكلة بالامر الديواني رقم (55)، وضمن خطة صحة الكرخ بايجاد بدائل للمستشفيات، وزيادة السعة السريرية، تبرع المجلس […]

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