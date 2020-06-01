الصحة العالمية ترحب بقرار تمديد الحظر الشامل في العرق وتدعو الى تطبيقه بشدة

2020/06/01 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت منظمة الصحة العالمية في العراق، بقرار اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة بتمديد حظر التجوال الشامل لمدة اسبوع اخر.

ودعا ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل الجهات الرسمية إلى تطبيق إجراءات الحظر الوقائي بشكل صارم إلى جانب تكثيف جهود المسح الميداني النشط وتتبع الملامسين والحالات المتوقع اصابتها بالفيروس.

وأكد إسماعيل دعم المنظمة المستمر وتعاونها مع وزارة الصحة العراقية لضمان نجاح تدابير مكافحة الفيروس، مشددا على ضرورة التزام العراقيين بتطبيق اقصى درجات الوقاية الصحية وقرار الحظر الشامل لمساعدة السلطات الصحية في احتواء الجائحة.

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