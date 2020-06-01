2020/06/01 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية حقيقة حجر مصابين بكورونا في منازلهم.

وقال ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ بالوزارة اﻟﺼﺤﺔ رﻳﺎض اﻟﺤﻠﻔﻲ إن اﻟﻮزارة ﺗﺤﺠﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ اﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ المستشفيات المخصصة ونفى ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﺋﻌﺎت ﺑﺤﺠﺮ المصابين ﻓﻲ المنازل، داعيا الى توخي الدقة في نقل المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة العراقية تنفي حجر المصابين بكورونا في منازلهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة العراقية تنفي حجر المصابين بكورونا في منازلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).