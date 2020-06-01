منظمة العفو الدولية تدين استخدام السلطات الأميركية العنف ضد المحتجين

2020/06/01 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت منظمة العفو الدولية استخدام السلطات الأميركية للعنف ضد المحتجين في الولايات المتحدة، فيما أشارت الى ان شرطة البلاد فشلت في تنفيذ التزاماتها.

حثت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية في تغريدة على منصة تويتر، بالكف عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في الاحتجاجات التي تعم الولايات المتحدة، مضيفة أن هذه الطريقة في التعامل تنافي التزامات الحكومة في اطار القانون الدولي الخاص باحترام وتسهيل الحق في التظاهر السلمي وستزيد التوتر في البلاد وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وشددت المنظمة على ضرورة قيام سلطات الامن بخفض التصعيد قبل تدهور الأوضاع، مشيرة الى أن استمرار هذه الممارسات ستغذي اعمال القتل وتعمل على تفشي العنصرية.

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