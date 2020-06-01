امانة بغداد: استمرار اعمال الاكساء والتطوير في العاصمة

2020/06/01 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الاثنين،عن استمرار ملاكاتها في دائرة المشاريع باعمال التطوير والاكساء في عدد من المحلات السكنية ولجانبي الكرخ والرصافة من بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخه منه، ان “الامانة تؤكد استمرار العمل وبوتيرة جيدة حيث تضمنت معظم الاعمال فتح البوكس الترابي واعمال القالب الجانبي ولا سيما للافرازات الحديثة والتي لم تشهد […]

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