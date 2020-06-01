جدول ومواعيد مباريات المرحلة 28 من الدوري الإسباني

2020/06/01 | 10:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، على موقعها الرسمي، جدول ومواعيد مباريات المرحلة الـ28 من المسابقة.وتفتتح منافسات "الليغا" بعد عودتها، بمباراة ديربي الأندلس، تجمع بين الغريمين إشبيلية وريال بيتيس، يوم الخميس 11 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، في حين سيلعب المتصدر برشلونة مع مضيفه ريال مايوركا، يوم السبت 13 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة.أما صاحب المركز الثاني، ريال مدريد، فسيستقبل على ميدانه نادي إيبار، يوم الأحد 14 يونيو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.وفيما يلي الجدول الكامل لمباريات المرحلة الـ28 من "الليغا" حسب التوقيت المحلي (مكة المكرمة + ساعة واحدة):وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أعلنت في وقت سابق، أن الموسم الحالي من "الليغا"، سيستكمل اعتبارا من 11 يونيو المقبل، بعد توقفه في أواسط مارس الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا.وكان برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري قبل التوقف، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام غريمه ريال مدريد، وذلك على بعد 11 جولة من ختام المنافسات.

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