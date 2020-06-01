2020/06/01 | 10:28 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلنت دائرة صحة بابل، الاثنين، عن تسجيلها حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 75 عاما مصابة بكورونا.
وذكر بيان لخلية الأزمة في بابل اطلعت عليه /المعلومة/، أن “حالة الوفاة لامرأة من سكنة ناحية الإمام قضاء المحاويل تبلغ من العمر 75 عاما، دخلت مستشفى المحاويل بحالة سيئة، وتم فحصها وبعد ظهور أعراض كورونا عليها”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالة وفاة بكورونا لأمرأة مسنة في بابل ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت دائرة صحة بابل، الاثنين، عن تسجيلها حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 75 عاما مصابة بكورونا.
وذكر بيان لخلية الأزمة في بابل اطلعت عليه /المعلومة/، أن “حالة الوفاة لامرأة من سكنة ناحية الإمام قضاء المحاويل تبلغ من العمر 75 عاما، دخلت مستشفى المحاويل بحالة سيئة، وتم فحصها وبعد ظهور أعراض كورونا عليها”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالة وفاة بكورونا لأمرأة مسنة في بابل ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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