تسجيل حالة وفاة بكورونا لأمرأة مسنة في بابل 

2020/06/01 | 10:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة بابل، الاثنين، عن تسجيلها حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 75 عاما مصابة بكورونا.وذكر بيان لخلية الأزمة في بابل اطلعت عليه /المعلومة/، أن “حالة الوفاة لامرأة من سكنة ناحية الإمام قضاء المحاويل تبلغ من العمر 75 عاما، دخلت مستشفى المحاويل بحالة سيئة، وتم فحصها وبعد ظهور أعراض كورونا عليها”.وأضاف […]

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