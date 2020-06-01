وضع حجر الأساس لبناء مستشفيين للحجر الصحي في المحور الغربي بالموصل

2020/06/01 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن الشروع بوضع الحجر الأساس لبناء مستشفيين للحجر الصحي في المحور الغربي بالموصل .وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”ان “الملاكات الهندسية في دائرته، وبالتعاون مع الخبرة الهندسية في بلديات نينوى، شرعت ببناء مستشفيين للحجر الصحي، الاول في قضاء سنجار […]

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