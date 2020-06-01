أبوظبي تفرض حظر تنقل من وإلى الإمارة لاحتواء كورونا

2020/06/01 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات أبوظبي أنها ستفرض اعتبارا من الثلاثاء 2 حزيران/يونيو حظر تنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها لمدة أسبوع لاحتواء فيروس كورونا المستجد.وجاء في الإعلان عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي” أن الحظر يشمل “جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين”.وجاء في تغريدة للجنة أنها “تعلن مع […]

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