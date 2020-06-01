التربية تمنح درجات إضافية للمراحل غير المنتهية

2020/06/01 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن منح طلبة المراحل غير المنتهية درجات قرار، لرفع نسبة النجاح للعام الدراسي الحالي.وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في بيان اطلعت علي /المعلومة/، ان “الوزارة منحت التلاميذ بمرحلة الخامس الابتدائي خمس درجات مضافة الى نتيجة الدرجات الصغرى”، مبينا ان “ذلك القرار يأتي مكملا للكتاب الصادر مسبقاً، […]

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