مصدر يكشف لـ “العراق الاخضر” عن وجود 25 مليون لغم من مخلفات الحروب في البلاد

2020/06/01 | 10:35 - المصدر: العراق الاخضر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في وزارة الصحة والبيئة، عن وجود نحو 25 مليون لغم من مخلفات الحروب التي شهدها العراق، فيما اشار الى ان اكثر الالغام في الاشرطة الحدودية.

وقال المصدر في حديث لـ “العراق الاخضر” إن “وزارة الصحة والبيئة لا تمتلك ارقام دقيقه عن عدد الالغامالموجودة، لفقدان وثائق الحروب للجيش في 2003 وكذلك عدم وجود احصاء بذلك“.

واوضح ان “الارقام التقريبية او التي جمعت من خلال تصريحات وسائل الإعلام تقدر بوجود 25 مليون لغم في العراق”، مضيفاً “هذه الالغام هي مخلفات العراقية الايرانية والقصف الامريكي في تسعينات القرن الماضي وحرب 2003 التي تغيير بها النظام وتحرير المناطق من تنظيم داعش الارهابي.

واشار الى ان “اكثر هذه الالغام موجوده في الاشرطة الحدوية مثل محافظات المثنى والبصرة وميسان، وكذلك في المدن المحررة مثل الموصل والرمادي”.

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