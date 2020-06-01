"ترمب" ينقل الى "مخبــأ" تحت الارض بعد تصاعد التوتر خارج البيت الابيض .. نيويورك تايمز تكشف التفاصيل !

2020/06/01 | 10:36 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن موظفي الخدمة السرية في البيت الأبيض نقلوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مخبأ تحت الأرض كان يستعمل سابقا خلال الهجمات الإرهابية.

ياتي ذلك بعد أن تصاعد التوتر خارج أسوار البيت الأبيض من قبل المحتجين على مقتل مواطن أمريكي من ذوي البشرة...

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