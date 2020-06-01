2020/06/01 | 10:36 - المصدر: العراق الاخضر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نقيب الأطباء العراقيين، عبد الأمير الشمري، عدد المدخنين في العراق بلغ نحو 40 بالمئة من عدد السكان.

يعد التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض عديدة مزمنة، منها السرطان، أمراض الرئة، أمراض القلبوالأوعية الدموي.

وقال الشمري في حديث صحفي سابق، إن “نسبة المدخنين في العراق بلغت 40% من السكان ومن مختلفالجنسين“.

واضاف نقيب الاطباء ان “نحو 20 بالمئة منهن هم طلاب المدارس“.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقرير لعام 2019، بأن التبغ يقتل نحو ستة ملايين شخص في إقليمشرق البحر ىالمتوسط سنويا، بينهم أكثر من خمسة ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألفمن غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصفهم طلبة.. نقيب الاطباء: 40% من العراقيين مدخنين) نشر أولاً على موقع (العراق الاخضر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصفهم طلبة.. نقيب الاطباء: 40% من العراقيين مدخنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق الاخضر).