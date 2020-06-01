الصحة: لا يوجد مكان مخصص لطمر النفايات

2020/06/01 | 10:36 - المصدر: العراق الاخضر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وكيل وزير الصحة والبيئة جاسم الفلاحي، عدم وجود مكان طمر النفايات اصولي في حدود امانة العاصمةبغداد.

وقال الفلاحي في حديث صحفي تابعه “العراق الاخضر” ، إن “قوانين وزارة البيئة وحماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2008 اضافة الى قوانين اخرى حديثة ومنسجمة مع افضل المعايير الدولية“.

واوضح ” عدم وجود مكان طمر اصولي في حدود امانة بغداد“، لافتا الى أن “كل ارض خالية هي مكان للطمرالصحي والحرق“.

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