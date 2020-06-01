مدير صحة الكرخ: المباشرة بتنفيذ مستشفى ميداني في البياع

2020/06/01 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد باشرت الملاكات الهندسية والفنية في محافظة بغداد، تنفيذ مستشفى ميداني بسعة 130 سريرا في منطقة البياع، لاستقبال مرضى فيروس كورونا.وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “استنادا لتوجيهات ومقررات خلية الازمة المشكلة بالامر الديواني رقم (55)، وضمن خطة صحة الكرخ بايجاد بدائل للمستشفيات، وزيادة السعة السريرية، […]

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