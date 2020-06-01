اللواء ٣٣ بالحشد يعتقل عددا من ارهابيي داعش في الموصل

2020/06/01 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي، الاثنين، عددا من ارهابيي داعش في الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية استباقية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ومذكرات قبض في الجانب الأيمن من الموصل، أسفرت عن اعتقال عدد من الإرهابيين الدواعش وتم تسليمهم

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