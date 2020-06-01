العلاق: ايران تشكّل العمق الاستراتيجي للعراق ودول الخليج تسعى لاضعافنا

2020/06/01 | 10:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية علي العلاق، أن العراق يحاول جاهداً فتح وتوطيد العلاقات مع دول المنطقة وخاصة مع إيران وهي تشكّل العمق الاستراتيجي والتاريخي للعراق، فيما اتهم دول الخليج بالسعي لاضعاف العراق.وقال في مقابلة اجرتها وكالة مهر الايرانية واطلعت عليها /المعلومة/، إن ” إیران هي العمق الاستراتیجی للعراق، والعمق التاریخي، والایماني، […]

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