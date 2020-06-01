ما حقيقة استضافة العراق لكأس آسيا 2027؟

2020/06/01 | 10:38 - المصدر: يوروسبورت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السيد عبد الخالق مسعود، الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان الاتفاق بين العراق والأردن لاستضافة كأس آسيا 2027 في ملف مشترك، كان شفوياً وليس رسمياً.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد، عن قائمة البلدان التي تقدمت بطلبات رسمية لاستضافة البطولة القارية عام 2027، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والهند وأوزباكستان.

وقال مسعود في حديث للصحافة العراقية: " الاتحاد العراقي لكرة القدم، كان قد اتفق شفوياً مع نظيره الأردني لاستضافة كأس آسيا 2027 في ملف مشترك".

وأوضح: أن "الاتفاق بقي بشكل شفوي ولم يتم تقديم الملف بشكل رسمي الى الاتحاد الاسيوي، لذلك فإن العراقلم بترشح من الأساس".

وفي مطلع شهر نيسان/ابريل الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل الموعد النهائي لاستقبال طلبات استضافة كأس أمم آسيا 2027 الى 30 يونيو 2020، وذلك في ظل انتشار فايروس كورونا المستجد، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 اذار/مارس الماضي.

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