مساع لإنقاذ قطاع السياحة في العراق وتوفير القروض المالية الميسّرة لهذه الفئات

2020/06/01 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت وزارة الثقافة والسياحة والاثار عن تنسـيقها مع البنك المركزي لتطوير واقع السياحة في البلاد .وقـال رئيـس هيئـة السـياحة وكالـة، ومديـر عـام دائـرة المجاميـع السـياحية، في وزارة الثقافـة والسـياحة والآثـار، محمـد العبيـدي في تصريح صحفي، إن دائرتـه طرحـت مقترحـات عديدة لتطوير القطاع السياحي الـذي يعـد من القطاعـات المهمة فـي البـلاد لتنميـة […]

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