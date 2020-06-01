الطاقة النيابية: العراق قد يواجه عاصفة افتصادية بسبب كورونا

2020/06/01 | 10:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري، الاثنين، من أن العراق قد يواجه عاصفة اقتصادية محتملة يمكن أن تدفع البلاد إلى حالة من الركود كلما ظهرت انعكاسات تفشي فيروس كورونا، فيما ناشدت بضرورة الالتزام بالحظر الشامل للتغلب على الركود الاقتصادي.وقالت البجاري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ العراق تعرض خلال الأشهر الثلاثة الماضية […]

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