2020/06/01 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة بابل، اليوم الاثنين، تسجيلها حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 75 عاما مصابة بكورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).