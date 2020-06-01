صور.. انقاذ 1600 دونم حنطة مع الاراضي الزراعية في كركوك

2020/06/01 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقذت فرق الدفاع المدني في كركوك، اليوم الاثنين، 1600 دونم حنطة من حرائق اشتعلت بسبب مصدر خارجي. وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “فرق الانقاذ اخمدت حادث حريق واسع الانتشار اندلع بمحاصيل زراعية ولعدة مناطق وقرى ضمن حدود قضاء الدبس منها قرية علو محمود، وقرية قوتان، وقرية ميسلون القريبة […]

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