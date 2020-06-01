طبيب إيطالي: كورونا فقد قوته وبات “أقل فتكا”

2020/06/01 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الطبيب الإيطالي البارز، ألبرتو زانغريلو، أن فيروس كورونا المستجد بدأ يفقد قوته، وأصبح أقل فتكا.وقال زانغريلو الذي يرأس مستشفى سان رفاييل في ميلانو في شمال البلاد، والتي تحملت العبء الأكبر لعدوى فيروس كورونا في البلاد: “في حقيقة الأمر، الفيروس لم يعد موجود إكلينيكيا في إيطاليا”.وأضاف لمحطة “آر.إيه.آي” التلفزيونية الإيطالية “المسحات التي أخذت على مدى […]

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