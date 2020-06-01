2020/06/01 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه الحزب الماركسي ضرورة راهنيةأورد هشام شرابي في مقدمة الطبعة الرابعة (1991) من كتابه "مقدمات لدراسة المجتمع العربي" كيف تحول الى الماركسية والأثر الكبير الذي تركته الماركسية على تفكيره وسجاياه، منوها بصعوبة عملية التطهر الذاتي من هيمنة الفكر النقيض وثقافته : " في جامعة جورجتاون كنت أحاضر في تطور النظريات السياسية والاجتماعية الأوروبية ابتداء من هيغل وانتهاء بسارتر، وكان عنوان المادة ‘تاريخ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النشاط الثوري للحزب الماركسي إحدى ضرورات المرحلة - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النشاط الثوري للحزب الماركسي إحدى ضرورات المرحلة - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).