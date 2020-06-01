عرض كتاب (الردة في الإسلام) الحلقة الثالثة (3/6) - حسن خليل غريب

2020/06/01 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب الحلقة الثالثة (3/ 6)الفصــل الثـالث:إفـتراق الأمـة سيـاسياًيُمهِّد الباحث للفصل الثالث بـ(مقدمات تاريخية وسياسية للعصرين الأموي والعباسي)، يقول فيها: لم تكن مبايعة معاوية نهاية لنشاط حركة المعارضة ضد العهد الأموي، لأن تراكمات المرحلة السابقة قد ولَّدت طوائف متعارضة متناحرة فيما بينها، وتجمعها روح العداء للأمويين من جهة؛ وتفترق عن بعضها لأسباب عقيدية وسياسية من جهة أخرى.



فطُبِعَ الربع ......





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