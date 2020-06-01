ماذا يعني أن تكون عاديا ؟ - حنان بديع

#حنان_بديع غالبا ما نصف الأشياء أو الأشخاص بأنهم عاديون ونقصد بذلك تجريدهم من صفات التميز أو الشذوذ أو التطرف أو الاختلاف عن غيرهم ، لكن الحقيقة أن تكون عاديا يعني أن تكون تقليديا للغاية ..أن تكون عاديا يعني أن تكون بلا قناعات راسخة أو فلسفة حياة ، أن تكون عاديا يعني أن تفتقر الى التمرد والخيال أو الفضول، يعني أن تكون غير مكترث ليس إلا .
لا اهتمام أو وقت أو قدرة لديك على التفكير والتأمل ، وبالتالي عد ......
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