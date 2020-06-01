ماذا يعني أن تكون عاديا ؟ - حنان بديع

2020/06/01 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع غالبا ما نصف الأشياء أو الأشخاص بأنهم عاديون ونقصد بذلك تجريدهم من صفات التميز أو الشذوذ أو التطرف أو الاختلاف عن غيرهم ، لكن الحقيقة أن تكون عاديا يعني أن تكون تقليديا للغاية ..أن تكون عاديا يعني أن تكون بلا قناعات راسخة أو فلسفة حياة ، أن تكون عاديا يعني أن تفتقر الى التمرد والخيال أو الفضول، يعني أن تكون غير مكترث ليس إلا .



لا اهتمام أو وقت أو قدرة لديك على التفكير والتأمل ، وبالتالي عد ......





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