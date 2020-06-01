"خانقين ومندلي وقزانية" تدخل رسمياً خط الزلازل

2020/06/01 | 10:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ديالى اليوم الاحد عن دخول قضاء خانقين ونواحي مندلي وقزانية الحدودية مع ايران خط الزلازل وسط تحذيرات من هزات ارضية ارتدادية مستمرة.

وقال مدير ناحية قزانية 120 كم شرق بعقوبة مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز ان هيئة الرصد الزلزالي ابلغت بتحرك خط الزلالزل الى المناطق الحدودية بين ديالى وايران "خانقين ومندلي وقزانية" واكدت قوع هزات ارتدادية مستمرة خلال الفترات القادمة".

واكد الخزاعي ان مناطق خانقين ومندلي واطراف قزانية تشهد هزات ارضية ارتدادية بين خفيفة ومتوسطة طيلة الفترات الماضية بسبب تحرك الخط الزلزالي نحو شرقي ديالى.

ودعا الاهالي الى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالاجراءات الوقائية خلال حدوث أي هزات ارضية والابتعاد عن بث الاشاعات الكاذبة او ترويجها حفاظا على الاستقرار الاجتماعي الذي يسود مناطق شرقي ديالى.

واعلنت المراصد الزلزالية في وزارة النقل العراقية، اليوم الاحد، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3،5 جنوب غربي مدينة مندلي في محافظة ديالى.

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