2020/06/01 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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الياسري يعلن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في النجف

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، الإثنين (1 حزيران 2020) تسجيل وفاة امرأة في المحافظة جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وذكرت الخلية، في بيان، أنها "سجلت وفاة لامرأة تبلغ من العمر 75 عاما مصابة بفيروس كورونا في المستشفى".

بغداد اليوم – ذي قار

كشف مدير عام دائرة صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، الإثنين (1 حزيران 2020)، عن موافقة وزارة الصحة والبيئة على تخصيص مبلغ 250 مليون دينار عراقي لإنشاء مستشفى كرفاني لمعالجة المصابين بالكورونا ,

وقال الجابري في بيان تل

بغداد اليوم – الديوانية

اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الإثنين (1 حزيران 2020)، ارتفاع اصابات كورونا في المحافظة الى 8 حالات، فيما كشفت عن خارطة انتشار هذه الحالات.

وذكر بيان للدائرة تلقته (بغداد اليوم)، ان "الفرق الصحية في الديوا

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