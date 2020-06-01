وفاة امرأة في بابل جراء إصابتها بفيروس كورونا

2020/06/01 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، الإثنين (1 حزيران 2020) تسجيل وفاة امرأة في المحافظة جراء إصابتها...





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