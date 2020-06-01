توقعات حالة الطقس: محافظة عراقية تسجل 47 درجة مئوية اليوم

2020/06/01 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين (01 حزيران 2020)، حالة الطقس خلال اليوم و...





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