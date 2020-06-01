العراق يطالب الدول الممولة للإرهاب بتعويضات

2020/06/01 | 10:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، امس الاحد، بياناً بشأن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد ولاية بعثة الامم المتحدة في العراق ل...

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