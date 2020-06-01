"احتجاجات فلويد" تستعر وترامب يختبئ في "قبو مُحصن"

2020/06/01 | 10:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت لليلة السادسة على التوالي مواجهات بين متظاهرين ورجال الشرطة في مدن أمريكية عدة تخللتها أعمال نهب وحرق وتخريب

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