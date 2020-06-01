قصف جوي جديد يستهدف مليشيات إيران شرقي سوريا

2020/06/01 | 10:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – شنَّ طيران مجهول، ليل أمس، غارات جويّة استهدف فيها عدة مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية في مدينة #البوكمال بريف #دير_الزور الشرقي.وقال مراسل «الحل نت»: « إن طائرات مجهولة شنت هجومًا صاروخيًا، استهدفت…

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