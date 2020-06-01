ريال مدريد في ورطة بسبب ملعبه الجديد

2020/06/01 | 11:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وضع رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، نادي ريال مدريد في أزمة، بشأن إجراءات تجديد ملعب “الملكي” “سانتياغو برنابيو”.وذكرت صحيفة آس الإسبانية ان “قرار إدارة ريال مدريد كان سيمنح النادي الوقت الكافى لإنهاء إجراءات تجديد ملعب “البرنابيو”، وخاصة فى ظل الأنباء حول غياب الجمهور عن الملاعب الإسبانية حتى مطلع 2021”.وأضافت “لكن مع […]

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