استخبارات الحشد: القبض على الارهابي ابو اسحاق الكردي ومساعده في نينوى

2020/06/01 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى نفذ فريق خاص من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وبإسناد من سرية المهام الخاصة للواء 33 عملية امنية نوعية اسفرت عن اعتقال قيادي خطير بعصابات داعش الارهابية.واكدت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، اليوم الاثنين، انه تم تنفيذ عملية امنية فجر اليوم قرب بادوش، أسفرت عن اعتقال اثنين من اخطر […]

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