2020/06/01 | 11:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الاثنين، بأنه الى جانب صفقة القرن والنوايا الإسرائيلية بضم “غور الأردن” ومناطق أخرى في الضفة الغربية، فإن ثمة اتصالات تجري منذ شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بين تل ابيب والمملكة العربية السعودية، بوساطة أمريكية، من اجل ادراج ممثلين سعوديين في تشكيلة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.وقالت الصحيفة، ان دبلوماسيين رفيعي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن مفاوضات سرية بين “إسرائيل” والسعودية بشأن الاقصى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن مفاوضات سرية بين “إسرائيل” والسعودية بشأن الاقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).