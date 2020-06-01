تسجيل 162 وفاة وأكثر من 9000 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد في روسيا

2020/06/01 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الإثنين، تراجع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا...





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