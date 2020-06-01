الحشد الشعبي يعلن القبض على قياديين اثنين بتنظيم داعش في نينوى

2020/06/01 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين (01 أيار 2020)، القبض على قياديين اثنين في تنظيم داعش بمحافظة نينوى.

وذكر إعلام الحشد الشعبي ، أن استخبارات عمليات نينوى للحشد واللواء 33 اعتقلا قياديين اثنين بداعش أحدهما مسؤول المفخخات السابق للتنظيم بالمحافظة.

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القبض على ارهابيين اثنين في ناحية قره تبه.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة مشتركة من فرقة المشاة الخامسة ومكافحة اجرام

بغداد اليوم-بغداد

قال وزير الدفاع، جمعة عناد، الأحد (31 أيار 2020) إن ترشيحه لمنصب وزارة الدفاع، لا علاقة له بالنائب أحمد الجبوري، (أبو مازن)، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتولى الوزارة قادم من الخارج.

وذكر عناد خلال حديثه لبرنامج (اقصر الطرق) الذي يقد

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الدفاع، جمعة عناد، الاحد (31 أيار 2020)، أن الوزارة لا يوجد فيها موظفون فضائيون، فيما بين أن الفساد المالي والإداري في الوزارة بعد 2003 أقل بكثير عن ما بعدها بسبب العقوبات الرادعة.

وقال عناد في تصريح لبرنامج (إق

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