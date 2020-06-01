تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

2020/06/01 | 11:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح فيما استثرت بالأسواق المحلية، الاثنين، (1 حزيران 2020)....

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