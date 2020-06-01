اللواء الأول في الحشد يحبط محاولة تسلل لعناصر داعش في قاطع نفط خانة شمال ديالى

2020/06/01 | 11:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت تشكيلات اللواء الأول في الحشد الشعبي، الاثنين، محاولة تسلل لعناصر داعش في قاطع نفط خانة شمال ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي رصدت تحركات لعناصر داعش كانت تروم التسلل لقاطع مسؤولية النفط خانة، واستهداف الطريق الحيوية التي يسلكه االموظفون العاملون في المنشأة وتستخدمها

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