اللواء الأول في الحشد يحبط محاولة تسلل لعناصر داعش في قاطع نفط خانة شمال ديالى

2020/06/01 | 11:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحبطت تشكيلات اللواء الأول في الحشد الشعبي، الاثنين، محاولة تسلل لعناصر داعش في قاطع نفط خانة شمال ديالى.
وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي رصدت تحركات لعناصر داعش كانت تروم التسلل لقاطع مسؤولية النفط خانة، واستهداف الطريق الحيوية التي يسلكه االموظفون العاملون في المنشأة وتستخدمها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الأول في الحشد يحبط محاولة تسلل لعناصر داعش في قاطع نفط خانة شمال ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي رصدت تحركات لعناصر داعش كانت تروم التسلل لقاطع مسؤولية النفط خانة، واستهداف الطريق الحيوية التي يسلكه االموظفون العاملون في المنشأة وتستخدمها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الأول في الحشد يحبط محاولة تسلل لعناصر داعش في قاطع نفط خانة شمال ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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