نائب: هناك بوادر لتمرير الوزارات السبع الأسبوع المقبل

2020/06/01 | 11:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح النائب عن كتلة بدر النيابية حسين الزهيري ، الاثنين ، إمكانية التصويت على استكمال الكابينة الوزارية خلال الاسبوع المقبل، مبينا ان هناك بوادر لتمرير الوزارات السبع المتبقية.وقال الزهيري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تفاهمات وبوادر سياسية على تمرير الوزارات المتبقية لإنهاء ملف تشكيل الحكومة”.وأضاف أن “الجميع يرغب بالتوجه نحو إقرار وتشريع […]

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