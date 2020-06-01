2020/06/01 | 11:18 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
رجح النائب عن كتلة بدر النيابية حسين الزهيري ، الاثنين ، إمكانية التصويت على استكمال الكابينة الوزارية خلال الاسبوع المقبل، مبينا ان هناك بوادر لتمرير الوزارات السبع المتبقية.
وقال الزهيري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تفاهمات وبوادر سياسية على تمرير الوزارات المتبقية لإنهاء ملف تشكيل الحكومة”.
وأضاف أن “الجميع يرغب بالتوجه نحو إقرار وتشريع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: هناك بوادر لتمرير الوزارات السبع الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رجح النائب عن كتلة بدر النيابية حسين الزهيري ، الاثنين ، إمكانية التصويت على استكمال الكابينة الوزارية خلال الاسبوع المقبل، مبينا ان هناك بوادر لتمرير الوزارات السبع المتبقية.
وقال الزهيري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تفاهمات وبوادر سياسية على تمرير الوزارات المتبقية لإنهاء ملف تشكيل الحكومة”.
وأضاف أن “الجميع يرغب بالتوجه نحو إقرار وتشريع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: هناك بوادر لتمرير الوزارات السبع الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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