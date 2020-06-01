هاشتاغ “الغربية أهلنا” يكبح الطائفية في تويتر.. مواقف وبطولات عراقية يستذكرها المغردون

2020/06/01 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصدر هاشتاغ “الغربية أهلنا” ترند العراق على موقع تويتر للتواصل الاجماعي، في خطوة لردم محاولات الكثيرين لإحياء الطائفية من جديد، فسروا تصريح وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري على نحو مغلوط عندما قال بأن الدواعش محليين ومن المناطق الغربية والشمالية.وقال وزير الدفاع جمعة عناد في تصريح صحفي، إن تنظيم داعش هو تنظيم […]

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