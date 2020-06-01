تركيا تعلن فتح المطاعم والمتنزهات وإلغاء قيود السفر المفروضة

2020/06/01 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيد الحكومة التركية فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات، اليوم الاثنين، إضافة إلى إلغاء قيود السفر بين المدن، مع تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.وتخفف حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ أسابيع القيود بالتدريج إذ تقول السلطات حاليا إن الفيروس بات تحت السيطرة.وتتأهب المطاعم والمقاهي ومراكز اللياقة البدنية ومراكز السباحة والشواطئ والمتنزهات والمكتبات والمتاحف لاستئناف أنشطتها اليوم […]

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