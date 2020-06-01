نادٍ برازيلي يعلن إصابة 16 لاعباً بفيروس كورونا

2020/06/01 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن فاسكو دا غاما البرازيلي، أن نتيجة اختبارات 16 لاعباً لفيروس كورونا جاءت إيجابية، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المفترض لاستئناف التدريبات في ريو دي جانيرو، بعد توقف شهرين بسبب الجائحة.قال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، إن “16 لاعباً من أصل 43 خضعوا للاختبار سيدخلون مرحلة العزل، وتعافى ثلاثة آخرين من […]

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