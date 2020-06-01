الحشد يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” شمال ديالى

2020/06/01 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أحبطت تشكيلات اللواء الأول في الحشد الشعبي، الاثنين، محاولة تسلل لعناصر “ داعش” في قاطع نفط خانة شمال ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي رصدت تحركات لعناصر داعش كانت تروم التسلل لقاطع مسؤولية النفط خانة، واستهداف الطريق الحيوية التي يسلكه الموظفون العاملون […]

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