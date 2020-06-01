2020/06/01 | 11:23 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أحبطت تشكيلات اللواء الأول في الحشد الشعبي، الاثنين، محاولة تسلل لعناصر “ داعش” في قاطع نفط خانة شمال ديالى.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي رصدت تحركات لعناصر داعش كانت تروم التسلل لقاطع مسؤولية النفط خانة، واستهداف الطريق الحيوية التي يسلكه الموظفون العاملون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” شمال ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أحبطت تشكيلات اللواء الأول في الحشد الشعبي، الاثنين، محاولة تسلل لعناصر “ داعش” في قاطع نفط خانة شمال ديالى.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي رصدت تحركات لعناصر داعش كانت تروم التسلل لقاطع مسؤولية النفط خانة، واستهداف الطريق الحيوية التي يسلكه الموظفون العاملون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” شمال ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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