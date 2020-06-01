الحداد يهنئ الإتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى (45) لتأسيسه

2020/06/01 | 11:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد برقية تهنئة إلى قيادة الإتحاد الوطني الكوردستاني وأعضائه والكوادر التنظيمية بمناسبة الذكرى السنوية (45) لتأسيس الإتحاد، متمنياً سيادته دوام التقدم والتوفيق وإستمرار التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الأحزاب والأطراف الكوردستانية والقوى الوطنية العراقية لتعزيز الإستقرار والإزدهار وتجاوز المحن والأزمات والحفاظ على المكتسبات لترسيخ مبادئ الديمقراطية

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