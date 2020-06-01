ايران.. مشتریات القمح المحلی تخطت الـ2 مليون طن

2020/06/01 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة التجارية الايرانية الحكومية، أن مشترياتها من القمح المحلي تخطت مليوني طن حتى الان منذ إنطلاق موسم الحصاد مطلع إبريل/نيسان 2020.وأوضحت الشركة في بيان نُشر اليوم الاثنين، بأن حجم المشتريات جاء في اطار اكثر من 314 الفا و102 شحنة قمح من 24 محافظة في البلاد.واشار الى أن خوزستان (جنوب غرب) تصدرت ترتيب […]

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