الزوراء يحصد المركز الثالث كأفضل جمهور عالمياً

2020/06/01 | 11:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الزوراء الرياضي، حصوله على المركز الثالث في استفتاء عالمي لافضل جمهور حول العالم.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “جمهور الزوراء في المركز الثالث عالمياً بعد الرجاء البيضاوي المغربي والاهلي المصري من خلال التصويت الذي اجرته صحيفة ماركا”.يذكر أن استفتاء الصحيفة، تضمن 40 جمهوراً في مختلف انحاء العالم.[…]

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