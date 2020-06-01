تحالف الفتح : خلافات الكتل السياسية تعطل استكمال التشكيلة الوزارية

2020/06/01 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، ان الخلافات بين الكتل السياسية والصراع على الحقائب المتبقية يعطل استكمال التشكيلة الوزارية وقد يستمر لشهرين.

واكد الكناني ان بعض الكتل السياسية تصر على التمثيل الحزبي في حكومة مصطفى الكاظمي فيما تبقى من الوزراء، ما يجعل التفاهم بشكل معقد مشددا على وجود خلافات عميقة بين الاطراف السياسية.

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