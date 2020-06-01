كتلة بدر النيابية : إمكانية التصويت على استكمال الكابينة الوزارية خلال الاسبوع المقبل

2020/06/01 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن كتلة بدر النيابية حسين الزهيري، إمكانية التصويت على استكمال الكابينة الوزارية خلال الاسبوع المقبل.

وقال الزهيري إن هناك تفاهمات وبوادر سياسية على تمرير الوزارات المتبقية لإنهاء ملف تشكيل الحكومة مشيرا الى ان الجميع يرغب بالتوجه نحو إقرار وتشريع القوانين والتي من شأنها مواجهة التحديات الازمة الصحية والاقتصادية.

واكد الزهيري وجود مطالبات نيابية وسياسية بضرورة حسم الوزارات المتبقية مطلع الأسبوع المقبل لإنهاء ملف التشكيلة الوزارية والاتجاه صوب استكمال تشريع القوانين المهمة.

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